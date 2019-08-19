Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı

Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandıZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçiren ve 17 bin lirasını çalan bir kişiyi...

Bankamatik faresi Zonguldak'ta yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçiren ve 17 bin lirasını çalan bir kişiyi Zonguldak'ta yakaladı.

Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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