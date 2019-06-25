Son Dakika Haberleri: Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı

1 saat önce

Antalya'da turistleri bankamatik önünde yardım bahanesi ile 60 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polislerin çalışması sonucu yakalandı.

Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı, System.String[]
Antalya'da turistleri bankamatik önünde yardım bahanesi ile 60 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polislerin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesinde bir bankamatik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki farklı ülke vatandaşı turistlere kartlarını kullanırken yardım etmek bahanesiyle yaklaşan şüpheli şahıs, turistleri 60 bin TL dolandırdı. Turistler şahsın kendilerini dolandırdığını anladığında polise giderek şikayetçi oldu. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, detaylı çalışma yaparak şahsın izini sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcı şahsın kullanmış olduğu beyaz renkli araç tespit edildi. Plaka takip sisteminden aracın izini süren ekipler, aracı Korkuteli ilçesi sınırları içerisinde durdurarak içerisinde bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahıs üzerinde yapılan incelemelerde 6 ayrı suçtan 20 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, araç üzerinde yapılan aramada çok sayıda suçta kullanıldığı tahmin edilen POS cihazı makinelerine el konulduğu ifade edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek Ormanlık alanda yakaladığı yavru karacaları evine götürdü, 11 bin lira ceza uygulandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]