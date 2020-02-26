Bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

İzmir'de Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir kişi, bankamatikte bulduğu 9 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz cumartesi gecesi Bornova ilçesinde bulunan bir bankanın ATM'simde meydana geldi. İddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) çalışanı Murat Orakçı (38), para çekmek için bankamatik cihazına gitti. Bankamatikte işlem yapmaya hazırlanan Orakçı, ekranda daha önce yapıldığı düşünülen işlemin devam ettiğini ve cihazın para haznesinde 9 bin 500 lira tutarında para bulunduğunu fark etti. Parayı hazneden alıp, süren işlemi bitiren Murat Orakçı, işlem iptalinin ardından kart haznesinden banka kartını aldı. Belediye işçisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

PARAYI BANKAMATİKTE UNUTAN MAĞDUR HEMEN BULUNDU

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, bilgilerden yola çıkarak yaptığı araştırmalar sonucunda, bankamatikte parasını unutan şahsın bilgisayar mühendisi olan Deniz Bükrek (30) olduğunu tespit etti. Polis tarafından haber verilen Deniz Bükrek, karakola giderek bankamatikte unuttuğu parayı belediye personeli Murat Orakçı'nın ellerinden teslim aldı.

"KREDİ KARTI BORCUMU KAPATMAK İÇİN KREDİ ÇEKMİŞTİM. BORCUMU BORÇLA KAPATACAKTIM"

Bankamatikte unuttuğu paranın kredi kartının borcunu kapatmak için bankadan çektiği kredi olduğunu söyleyen Deniz Bükrek, unuttuğu paranın kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Parayı bulan ve kendisine teslim eden Murat Orakçı'ya teşekkür eden Bükrek, "Ben kredi kartımın borcunu kapatmak için bankamatiğe gittim. İşlemi yaptığım esnada bana acil bir telefon geldi ve hastaneye yetiştirmem gereken insanlar olduğunu öğrendim. O esnada telaşa kapılarak parayı yatırdıktan sonra bankamatik bana belli bir miktarda sayamadığım parayı verdi. Ben de o sayamadığım parayı alarak çıkıp gittim. Daha sonra da sağ olsun Murat Ağabey parayı bulmuş. Bankamatik parayı yutmamış, açık bir şekilde bekletmiş. Daha sonra bana telefon geldi şubeden ve ben de çıkıp buraya geldim. Murat Ağabey parayı teslim etmiş eksiksiz bir şekilde. Ben de paramı aldım. Ben ilk duyduğumda çok mutlu oldum. Bu ülkede hala daha iyi niyetli insanların var olduğunu gördüm. Çünkü çok basit bir şey aslında. Yüzünü kapatıp, parayı alıp çok rahat bir şekilde çekip gidebilirdi de. Ama işte böyle insanlar olduğu zaman ümitle bakıyoruz geleceğe. Kredi kartı borcumu kapatmak için kredi çekmiştim. Borcumu borçla kapatacaktım. Unuttuğum para da benim için çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

"BENİM EN BÜYÜK MUTLULUĞUM PARANIN SAHİBİNE ULAŞMASI OLDU"

Bankamatikte bulduğu 9 bin 500 lirayı, paranın sahibi Deniz Bükrek'e teslim eden belediye personeli Murat Orakçı, "Ben bankamatiğe para yatırmaya gittiğimde para haznesinin açık olduğunu gördüm. Banka kartı da cihazın içindeydi. Para haznesinde yüklü miktarda para vardı. Sonra çevreme baktım belki biri işlem yapacak ve yarım bırakmıştır diye. Çevrede hiç kimse yoktu. Ben para haznesinden parayı aldım ve daha sonra hiçbir işlem yapmadan bankamatik kartının teslim edilmesini bekledim. Ardından 155'i aradım ve polis ekiplerine ATM'de yüklü miktarda para bulduğumu bildirdim. Kendilerine bilgi verdim ve ivedilikle karakol ekipleri intikal ettiler. Parayı ve kartı kendilerine teslim ettim. Karakolda bir tutanak tutulduktan sonra Deniz arkadaşımızın bilgileri alınıp kendisine ulaşıldı. Emniyet güçlerimize de ben çok teşekkür ediyorum. Paranın sahibini 15 dakika içinde tespit edip kendilerine teslim etmemizi sağladılar ve parayı teslim ettik. Hepimiz insanız; hepimizin başına gelebilir. Burada önemli olan vicdani olarak hareket etmek. Art niyetli olan, vicdanı olmayan insanlar o parayı alıp gidebilirdi. Bir hastalık olabilirdi; bir borcu olabilirdi. Paranın ulaşılması için emniyetle birlikte elimizden geleni yaptık. Benim en büyük mutluluğum paranın sahibine ulaşması oldu" diye konuştu.

(Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan/ İHA)