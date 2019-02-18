Bankamatikte Sıkışan Kartından 5 Bin Dolarını Çaldılar
15 dakika önce
PARA çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.'nin, hesabından 5 bin dolar para çalındı.
PARA çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.'nin, hesabından 5 bin dolar para çalındı. Yaptığı çalışmayla, yabancı uyruklu 3 kişinin sıkışan bankamatik kartından 5 bin dolar çektiğini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Fatih Kemalpaşa Mahallesi
Ağa Yokuşu'nda bir otelde kalan Rusya
vatandaşı Ahmad V., polise giderek otelin yakınındaki bankamatikte kartı sıkıştığını ve 1 saat sonra kontrol ettiği hesabında 5 bin dolarının çekilmiş olduğunu ileri sürdü.
Banka yetkililerince yapılan kontrollerde, Ahmad V.'nin hesabından farklı bankamatiklerden 1 saat içerisinde yaklaşık 5 bin dolar para çekildiği belirlendi. Polis
ekipleri, Ahmad V.'nin para çektiği bankanın bankamatiğine giderek inceleme yaptı. Ahmad V. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yaşanan olaya karıştığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:06 Kaynak: DHA
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