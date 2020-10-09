Bankamatikte sıkışan parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Bankamatikte sıkışan parayı sahibine teslim etti

09.10.2020 09:33
Bankamatikte sıkışan parayı sahibine teslim etti, System.String[]

İzmir'de, para çekmek için bankamatiğe giden vatandaş, bir önceki müşterinin parasının para haznesi bölümünde kaldığını gördü.

İzmir'de, para çekmek için bankamatiğe giden vatandaş, bir önceki müşterinin parasının para haznesi bölümünde kaldığını gördü. Daha önce aynı durumun kendi başına geldiğini; ancak parasını bulamadığını belirten vatandaş, bin lirayı sahibine teslim etti.

İzmir Karabağlar'da mobilya imalatçılığı yapan Hasan Soyaslan (27), para çekmek için bankamatiğe gitti. Bankamatikten uyarı sesi geldiğini fark eden Soyaslan, para haznesi bölümünde kalan bin lira gördü. Parayı alarak bankamatiğin arkasında bulunan bir dükkana numarasını veren Soyaslan, parasını arayan kişinin kendisine ulaşabileceğini söyledi. Bankamatiğin önüne geldiği sırada, parasını arayan Hıdır Yıldırım (32) ile karşılaşan duyarlı vatandaş, bin lirayı sahibine teslim etti.

"Aynı olay benim başıma gelmişti"

Hasan Soyaslan, "Para çekmek için bankamatiğe gittim. Bankamatikten uyarı sesi geldiğini fark ettim. Para haznesinde para olduğunu gördüm. Bin lira parayı aldım, kendi paramı çektim. Ardından bankamatiğin arkasında bulunan bir dükkana giderek numaramı verdim. Bankamatikte para bulduğumu, parasını arayan vatandaşın bana ulaşabileceğini söyledim. Dükkandan çıkıp karakola gidecekken parasını arayan arkadaşı gördüm. Kaybettiği miktarı sordum, doğru cevabı verince parasını takdim ettim. Daha önce aynı olay benim başıma gelmişti. Ben de 700 liramı bankamatikte unutmuştum. Ancak benim param geri gelmemişti. Sanırım biri almıştı. Müslüman ve Türk toplumu olarak kimsenin hakkını yememeliyiz. Arkadaş da parayı verince çok mutlu oldu. Haram lokma yememek lazım" dedi.

"Paramız helalmiş, kötü ellere düşmedi"

Hıdır Yıldırım ise "Bankamatiğe, kartsız işlemler bölümünden para yatırmak için gittim. Tüm adımları onaylayarak devam ettim. En son adımda 'Fiş istiyor musunuz?' sorusuna 'hayır' yerine 'iptal' tuşuna basmışım. Sonra bankamatikten ayrıldım. Yürüdüğüm sırada cep şubeden paranın hesaba düşüp düşmediğine bakıyordum. Para hesaba düşmedi. Bu yüzden bankamatiğe geri geldim. ATM'de işlem yapan bir kişiye bana ait herhangi bir bilgi fişi gelip gelmediğini ya da ekranda bir uyarı yazısı olup olmadığını sordum. O da 'benden önceki kişiye bilgi fişini verdim' dedi. Benden sonra başka bir kişinin işlem yaptığını anladım. Biz o vatandaşla bu konuyla ilgili konuşurken parayı alan arkadaşla denk geldik. Durumu anlattım. O da bana paramı takdim etti. Allah ondan razı olsun. Hala böyle insanlar olduğu için çok şanslıyız. Paramız helalmiş, kötü ellere düşmedi" diye konuştu.

Yıldırım, hassasiyetinden ötürü Soyaslan'a hediye takdim etti. - İZMİR

Bankamatikte sıkışan parayı sahibine teslim etti
Bankamatikte sıkışan parayı sahibine teslim etti

Karabağlar, Vatandaş, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bankamatikte sıkışan parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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