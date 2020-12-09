Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi

09.12.2020 20:17

Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi Sivas'ta yaşlı bir kadın bankamatikten çektiğini düşündüğü 700 lira maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi.

Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi

SİVAS - Sivas'ta yaşlı bir kadın bankamatikten çektiğini düşündüğü 700 lira maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay İnönü bulvarında bankamatiklerin bulunduğu alanda meydana geldi. Daha önce özel bir otelde bulaşıkçı olarak çalışan Nimet Delibaş maaşının bir kısmını çekmek için bankamatiğe gitti. Burada parasına çekerek yanına aldığını düşünen Delibaş, bölgeden uzaklaşarak bir operatör bayisine gitti. Buradaki işini halleden Delibaş, daha sonra kızının telefon faturasını yatırmak üzere başka bir iş yerine gitti. Delibaş, parasını çantasında bulamayınca hızla parasını çektiğini düşündüğü bankamatiğe koştu. Burada yaptığı incelemelerde parayı bankamatikte bulamayan Delibaş, parasının çalındığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptığı incelemede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Bankamatiğin parayı tekrardan aldığı düşünülürken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı kadın gazetecilere yaptığı açıklamada, hafızam kaldırmıyor, kaldırmıyor dedi.

Maaşı bulunmayınca duygulandı

Nimet Delibaş, 700 liranın maaşı olduğunu ifade ederek, "İşlemimi yaptım paramı kendim almadım unuttum. 700 lira para çektim ama almadım unuttum. Hiç aldığımı hatırlamıyorum. Çünkü alsam bilirim. Diğer bankamatikte işlem yaptım, iki işlemi de yapınca kafam karıştı. Kontur yükledim geri dönüşte parayı şeye yatıracaktım ki elimi çantama attım para yok. Ben hiç çekmedim ki almadım ki dedim. Otelde çalışıyordum, bulaşık yıkıyordum maaşım o para benim. Maaşımdı o benim. Kızımın telefon faturasını yatıracaktım. Hafızam kaldırmıyor, kaldırmıyor" dedi.

Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi
Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi

Kadın, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bankamatikten çektiğini düşündüğü maaşını çantasında bulamayınca ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


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