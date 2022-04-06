BANKAMATİKTEN PARA ÇEKERKEN OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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BANKAMATİKTEN PARA ÇEKERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

06.04.2022 17:53

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşan otomobilin bankamatikten para çeken bir kişiye çarpma anı MOBESE'ye yansıdı.

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşan otomobilin bankamatikten para çeken bir kişiye çarpma anı MOBESE'ye yansıdı.

Burdur'da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüde, Burdur'daki bir kaza anı da yer aldı. Görüntüde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu önündeki bankamatikten para çeken bir kişiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpma anı yer aldı.

BANKAMATİKTEN PARA ÇEKERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
BANKAMATİKTEN PARA ÇEKERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

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MOBESE, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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