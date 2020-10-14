Bankanın camını kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir banka şubesinin camını kıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesi 5. Sokak üzerinde bir banka şubesinin camı sert bir cisimle kırıldı. Olay üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, şubenin camını kıran şüphelinin T.S. (25) olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MANİSA