Son Dakika Haberleri: Bankanın Dosya Masrafından Aldığı Faiz Tüketiciye Geri Ödendi

Bankanın Dosya Masrafından Aldığı Faiz Tüketiciye Geri Ödendi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti, bankanın dosya masrafı üzerinden aldığı faiz tutarının, tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Bankanın Dosya Masrafından Aldığı Faiz Tüketiciye Geri Ödendi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti, bankanın dosya masrafı üzerinden aldığı faiz tutarının, tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için bankadan kredi çeken A.C, bir süre sonra kredinin dosya masrafının kendisine iade edilmesini talep etti.

Avukatı Duran Karademir ile kredi evrakını inceleyen A.C, iade edilen dosya masrafından 10 yıllık faiz tutarı alındığını farketti.

A.C. avukatı aracılığıyla kredi masrafının faizinin de iadesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti.

Şikayet üzerine toplanan heyet, alınan faizin tüketiciye iadesine karar verdi. Bunun üzerine dosya masrafının faizi A.C'ye ödendi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bankaların, müvekkilinin yanı sıra diğer tüketicilerden de yasal olmayan dosya masrafı kestiğini belirtti.

Başvuru üzerine çıkan karara bankanın da itiraz etmediğini ve tüketici hakem heyeti kararını icraya koyduklarını dile getiren Karademir, şunları kaydetti:

"Banka burada yapmış olduğu birçok haksız kesintilerin yanında ödemediği ya da kullandırmadığı bir paraya faiz yansıtarak tekrar almış oluyor. Kredi kullanan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir konu olduğu için biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Krediler büyük olunca bu durum gözden kaçabiliyor ama biz bunu tespit ettik. Hakem heyetine başvurduk. Sonuç da lehimize oldu. Banka da itiraz etmedi. Son 10 yılda kullanılan bütün kredi işlemlerinde bu durum geçerlidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Onikişubat, Güncel
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