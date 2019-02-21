Bankanın "Full Paket" Ücretine İade Kararı
24 dakika önce
Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.
Kahramanmaraş
Asliye Hukuk Mahkemesi, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı. Merkez Onikişubat
ilçesinde yaşayan Serdal Kaplan, bir süre önce bir bankadan çektiği konut kredisinden "full paket" ücreti adı altında bin 500 lira para kesinti yapılmasının ardından, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu.
Şikayet üzerine toplanan heyet, "Bankanın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden" tüketiciden alınan söz konusu ücretin iadesine karar verdi.
Bankanın karara itirazını değerlendiren Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği kararı yerinde bularak, ücretin iadesine hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:33 Kaynak: AA
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