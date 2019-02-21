Son Dakika Haberleri: Bankanın "Full Paket" Ücretine İade Kararı

Bankanın "Full Paket" Ücretine İade Kararı

24 dakika önce

Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Bankanın
Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut için bankadan çekilen krediden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan Serdal Kaplan, bir süre önce bir bankadan çektiği konut kredisinden "full paket" ücreti adı altında bin 500 lira para kesinti yapılmasının ardından, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Şikayet üzerine toplanan heyet, "Bankanın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden" tüketiciden alınan söz konusu ücretin iadesine karar verdi.

Bankanın karara itirazını değerlendiren Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, Onikişubat İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin verdiği kararı yerinde bularak, ücretin iadesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:33 Kaynak: AA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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