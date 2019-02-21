Son Dakika Haberleri: Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı

Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı

1 saat önce

Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut kredisinden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.

Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı, System.String[]
Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut kredisinden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:10 

Kahramanmaraş, Ekonomi
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