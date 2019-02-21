Bankanın 'full paket' ücretine iade kararı
1 saat önce
Kahramanmaraş Asliye Hukuk Mahkemesi, konut kredisinden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.
Kahramanmaraş
Asliye Hukuk Mahkemesi, konut kredisinden alınan bin 500 liralık "full paket" ücretinin tüketiciye iadesini kararlaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:10
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