Bankanın güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 19 yıl 8 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankanın güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 19 yıl 8 aya kadar hapis istemi - Son Dakika

Bankanın güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 19 yıl 8 aya kadar hapis istemi

6 saat önce

Antalya'da bankanın özel güvenlik görevlisini rehin alan Özbekistan uyruklu sanık hakkında 11 yıl 4 aydan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bankanın güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 19 yıl 8 aya kadar hapis istemi, System.String[]

Antalya'da bankanın özel güvenlik görevlisini rehin alan Özbekistan uyruklu sanık hakkında 11 yıl 4 aydan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Muratpaşa ilçesindeki özel banka şubesine kurusıkı tabancayla girerek üzerinde bomba düzeneği olduğu tehdidiyle güvenlik görevlisini rehin aldığı gerekçesiyle tutuklanan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev (41) hakkında "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Orziev, olay öncesi dolandırıldığını, ekonomik olarak zor durumda kaldığını, sesini duyurmak için eylem yapmaya karar verdiğini öne sürdü.

Bunun için daha önce gittiği bankada eylem yapmaya karar verdiğini belirten Orziev, "Bankayı soymak, para almak gibi bir amacım yoktu. Olaydan önce gerçek bir silah edinmek istemiştim ancak bunun mümkün olmadığını anlayınca kurusıkı silahla eylemimi gerçekleştirmeye karar verdim. Elimde gerçek bir silah olsun düşüncesiyle güvenlikçinin silahını aldım, kimseye zarar vermeyi düşünmüyordum." beyanında bulundu.

İddianamede ifadesine yer verilen bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ise olay günü kapüşonlu, sırt çantalı şüphelinin bankaya girdiğini, sırt bölgesindeki bantlı düzeneği göstererek silahını aldığını anlattı.

Sanığın "kimseye zarar vermek istemediğini ve terörist olmadığını" söyledikten sonra not kağıdını uzatarak okumasını istediğini belirten Yurt, şunları kaydetti:

"Notta dolandırıldığını, kötü birisi ve terörist olmadığını, emniyet müdürü, belediye başkanı, vali, hakim, savcı gibi kişilerle görüşmek istediği yazıyordu. Şahıs, sonrasında beni yüzüstü yere yatırdı. Bu sırada kendisine yardımcı olacağımı, kadınları ve çalışanları çıkartmasını istedim. Bunun üzerine şüpheli, silahı personele doğrultarak gişe asistanı dışındakilerin çıkabileceğini söyledi."

İddianamede sanığın 11 yıl 4 aydan 19 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki özel banka şubesine 17 Aralık 2019'da kurusıkı tabancayla giren Jamoliddin Orziev üzerinde bomba düzeneği olduğunu söyleyerek güvenlik görevlisini rehin almış, polisin ikna çabası sonucu teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Kıdem tazminatında milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Yüzde 30 fazla alabilirsiniz Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bankanın güvenlik görevlisini rehin alan sanığa 19 yıl 8 aya kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]