Son Dakika Haberleri: Bankanın vezne camını kırıp 10 bin lirayı çalan şüpheli tutuklandı
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Bankanın vezne camını kırıp 10 bin lirayı çalan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde maaşını çekmek için geldiği bankada maaşının bir bölümün icra geldiğini öğrenince veznenin önündeki camı kırıp 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.

Bankanın vezne camını kırıp 10 bin lirayı çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde maaşını çekmek için geldiği bankada maaşının bir bölümün icra geldiğini öğrenince veznenin önündeki camı kırıp 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün Manavgat'ta bir otelde çalışan Serdar K., maaşını çekmek için geldiği banka şubesinde borcu nedeniyle maaşının bir bölümüne icra konulması üzerine olay çıkardı. Bankada veznenin camını kırdıktan sonra vezne görevlisinin önündeki 10 bin lirayı alıp kaçmaya çalışırken güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Şelale Polis Karakoluna götürüldü.


Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serdar K. Cumhuriyet Savcılığı tarafından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Serdar K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
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