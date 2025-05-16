Bankasürans 2025 Zirvesi: Bankacılık ve Sigorta Sektörlerinin Geleceği Masaya Yatırıldı

Ufuk'a ışık tutan zirve olarak, Bankacılık ve sigorta sektörlerini birleştiren Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi, uzun bir aradan sonra bu yıl 3. kez gerçekleşti. Türkiye Bankasürans 2025 Zirvesini TV programcısı sunucu Aynur Ayaz sundu.

2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi sektörün tüm soru ve sorunlarına yanıtlar aradı.

Türkiye Sigorta Birliği himayelerinde, YTÜ Yıldız Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, sektörün dijital dönüşümünü, yenilikçi ürünlerini, fırsatlarını, zorluklarını dijital dünyanın katma değerlerini, dönüşüm ve geleceğini tek tek ele aldı. Birbirinden değerli katılımcı ve konuşmaların yaptığı açıklamalar zirveye damga vurgu.

Etkinlikte, Banka, Sigorta ve Özel Emeklilik Sektörlerinin kamu, birlik yöneticileri, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Fintech ve Insurtech teknoloji şirketlerinin konuşmaları ve çıkan sonuç bildirgeleri zirveye büyük katkı sağladı.

Zirveye denk gelen ve yirminci senesini kutlayan AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, 20 yıldır bankasürans teknolojilerini geliştirdiklerini ve bu zirvenin sektörde büyük farkındalık yaratan bir buluşma olduğunu söyledi.

Dijital dönüşüm, yenilikçi ürünler, fırsatlar, zorluklar ve geleceğe dair beklentilerin masaya yatırıldığı zirvede kamu ve özel sektör temsilcilerinden önemli isimler konuşmacı olarak yer alırken, düzenlenen panellerde bankasürans alanındaki gelişim, değişim ve dijitalleşme ele alındı.

"Bankalar, sigorta sektörünü dijitalleştirerek büyütecek"

Fatih Acer, banka kanalı yoluyla yapılan sigorta poliçelerinin ve işlemlerinin bankasürans sektörünü oluşturduğunu belirterek, "Ülkemizde sigorta prim üretiminin yüzde 20'si, hayat sigortalarının yüzde 90'ı, bireysel emekliliğin yüzde 80'i bankasürans kanalıyla yapılıyor. Hayat sigortalarında ve BES'te bankalar olmazsa olmaz. Sigorta tarafında ise istenilen seviyede olmasak da bankalar hem pastayı hem de pastadan aldığı payı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bankaların teknolojiyi sigorta şirketlerine göre çok daha iyi kullandığını anlatan Acer, "Aynı zamanda bankalar müşterilerini daha çok iyi tanıyor ve sigortacılıkta onlara özel hizmetler sunabiliyor. Acentelerde bu konuda henüz istenilen seviyede değiliz. İşte bankaların pastayı, bu avantajları sayesinde hep birlikte büyütebileceklerine inanıyoruz." dedi.

"Bankasürans sektörün penetrasyonunu arttıracak"

AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Acer, bankaların sigorta alanında müşterilerine daha fazla sigorta ürünü penetre etmeyi, yeni sigorta ürünlerini çıkarmayı istediğini vurgulayarak, bu noktada entegrasyon, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve dijitalleşme gibi konularda çalışma yaptığını söyledi.