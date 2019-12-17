Bankaya girdi, iki kişiyi rehin aldı (4) - Son Dakika

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Antalya Valiliği'nde yapılan açıklamada, bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: