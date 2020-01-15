Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Adana'da, gece bir banka şubesine girdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Adana'da, gece bir banka şubesine girdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir kamu bankasına ait şubeye dün gece girdikten sonra alarmın çalması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Hasan T'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan incelemede, bankanın camının zorlanarak içeriye girildiği tespit edildi.

Şüphelinin de emniyetteki sorgusunda, bankaya girdikten sonra içeride bir süre para aradığını ancak bulamadığını, daha sonra da alarmın devreye girdiğini söylediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün gece saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir kamu bankasına ait şubenin alarmının çaldığını haber alan polis ekipleri olay yerine gitmiş, ekipler bankanın etrafını sararak zanlı Hasat T'yi yakalamıştı.

Bankaya girdiği iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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