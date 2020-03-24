Bankaya sahte para verirken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bankaya sahte para verirken yakalandı - Son Dakika

Bankaya sahte para verirken yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bankaya 43 adet 100 TL'lik sahte para vermeye çalışan şüpheli yakalandı.

Bankaya sahte para verirken yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bankaya 43 adet 100 TL'lik sahte para vermeye çalışan şüpheli yakalandı.


Süleymanpaşa İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde bulunan bir banka şubesinde R.G. isimli şahsın senet ödemek için verdiği 43 adet 100 TL paranın tamamının sahte olduğunun bildirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri R.G. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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