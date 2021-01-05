Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çalıp, taksi plakası satın almış - Son Dakika
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Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çalıp, taksi plakası satın almış

05.01.2021 11:48
Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çalıp, taksi plakası satın almış

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı bir fabrikadan kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon TL ile 20 gün önce ortadan kaybolup, para ile lüks otellerde kalıp, 4 otomobil ve taksi plakası satın alan muhasebe elemanı A.C.O. ve suç ortakları yakalandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı bir fabrikadan kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon TL ile 20 gün önce ortadan kaybolup, para ile lüks otellerde kalıp, 4 otomobil ve taksi plakası satın alan muhasebe elemanı A.C.O. ve suç ortakları yakalandı.

Olay, geçen 15 Aralık günü Çayırova ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan A.C.O., kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon 40 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu ertesi gün fark eden fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.C.O.'nun peşine düştü.

Yoğun bir araştırma yapan ekipler, A.C.O.'nun İzmit'te lüks bir otelde başkasının kimliğini kullanarak kaldıktan sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesine geçtiğini belirledi. Pamukova'da da bir otelde başkasının kimliğini kullanarak kaldığı tespit edilen A.C.O.'nun burada A.A., A.B. ve A.B. isimli akrabalarına otomobil satın aldığı belirlendi. Ekiplerin eş zamanlı operasyonu ile A.C.O.'nun kimliğini kullandığı Y.G. isimli kişi ve A.C.O. tarafından satın alınan otomobilleri kullanan A.A., A.B. ve A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, çalıntı para ile satın alındığı anlaşılan 3 araç ve 1 taksi plakasına el konuldu. Ekipler, A.C.O.'yu yakalamak için de çalışma başlattı. Dün sabah yapılan operasyon ile A.C.O. araç kullanırken yakalandı. Kullandığı aracı da çaldığı para ile satın aldığı anlaşılan A.C.O. ve yanındaki A.F.Y., ekipler tarafından gözaltına alındı. A.C.O.'nun kaldığı otelde paraları ve eşyaları çarşafla bohça yapıp taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 6 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
500
7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar 7 bin 500 TL veren vardı! Bankaların emeklilere verdiği promosyonlarla ilgili emsal karar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çalıp, taksi plakası satın almış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bankaya yatırması için verilen 2 milyon lirayı çalıp, taksi plakası satın almış - Son Dakika
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