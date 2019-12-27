Bankayı soydu, kaçamayınca 155'i aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bankayı soydu, kaçamayınca 155'i aradı - Son Dakika

Bankayı soydu, kaçamayınca 155'i aradı

6 saat önce

Avcılar'da bir banka şubesine silahlı soygun yapan kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapama noktalarından kaçamayınca 155'i arayarak "Kaçamıyorum, teslim oluyorum" dedi.

Avcılar'da bir banka şubesine silahlı soygun yapan kişi, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kapama noktalarından kaçamayınca 155'i arayarak "Kaçamıyorum, teslim oluyorum" dedi. Polis şüpheliyi olaya yakın bölgede yakalayıp, teslim aldı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde şubesi bulunan özel bir bankada gerçekleşti. Şubeye gelen şüpheli şahıs elindeki silahla birlikte güvenlik görevlisini korkutup bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. Bankadan panik alarmı alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

"KAÇAMIYORUM, TESLİM OLUYORUM"

Kısa sürede şüphelinin eşkalini belirleyen polis ilçe giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı. Polisin yaptığı çalışmalar sonrasında banka soyguncusu kaçamayacağını anladı. 155 polis ihbar hattını araya soyguncu, "Kaçamıyorum teslim oluyorum" dedi.

Kısa sürede soyguncunun bulunduğu Cihangir Mahallesi'ne ulaşan polis şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen soyguncunun sorgusuna başlandı.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Bankayı soydu, kaçamayınca 155'i aradı

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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