Bankayı soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı - Son Dakika

Bankayı soymaya çalışırken sakatlandı, bastonla bir başka işyerinden hırsızlık yaptı

ANTALYA - Antalya'da bir bankanın ana kasa dairesine girmeye çalışıp kaçarken düşerek sakatlanan hırsızlık şüphelisi, sakat haline aldırış etmeden bastonla bir başka işyerine girerek bakır kablo çaldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir bankanın ana kasa dairesine tırmanarak camını kıran şüpheli, camın ardındaki duvarı ve çevredeki vatandaşların fark etmesiyle telaşa kapıldı. Paniğe kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayan hırsızlık şüphelisi ayağını sakatlayarak olay yerinden kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra ise aynı cadde üzerinde bir işyerinin kapısı kırılarak içeriden 3 adet klimaya ait 30 metrelik bakır kablo çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri iki olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde iki olayın şüphelisinin İ.A, olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi İ.A'nın bastonla yürümeye çalışması dikkatlerden kaçmazken, işyerini soyarken ise sakat olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.