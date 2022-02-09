BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ - Son Dakika

SİLİVRİ'de elinde içinde taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldıran silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli amacının banka soygunu olmadığını, iki gün önce bankaya gelen annesine yardım etmeyen kendisine de küfür eden güvenlik görevlisine hesap sormak için olay yerine geldiğini söyledi. Daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli B.Ö.(36)'nın üzerinden ayrıca 17 santim uzunluğunda bir bıçak bulunduğu belirtildi.

Silivri, Piri Mehmet Paşa mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda elindeki taşla banka önüne gelen şüpheli güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. Silahını doldur boşalt yaparak etrafa tehditler savuran şüpheli güvenlik görevlisi ve banka çalışanı O.P tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 cm uzunluğunda bir bıçak bulundu.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli poliste yapılan sorgusunun ardından Nitelikli yağmaya teşebbüs ve 6136 sayılı silah kanuna muhalefet suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.