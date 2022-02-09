Üye Girişi
BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ - Son Dakika

BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ

09.02.2022 14:31

SİLİVRİ'de elinde içinde taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldıran silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi.

SİLİVRİ'de elinde içinde taş bulunan bir poşetle güvenlik görevlisine saldıran silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli amacının banka soygunu olmadığını, iki gün önce bankaya gelen annesine yardım etmeyen kendisine de küfür eden güvenlik görevlisine hesap sormak için olay yerine geldiğini söyledi. Daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli B.Ö.(36)'nın üzerinden ayrıca 17 santim uzunluğunda bir bıçak bulunduğu belirtildi.

Silivri, Piri Mehmet Paşa mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda elindeki taşla banka önüne gelen şüpheli güvenlik görevlisi İ.A.'ya saldırdı. Silahını doldur boşalt yaparak etrafa tehditler savuran şüpheli güvenlik görevlisi ve banka çalışanı O.P tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 17 cm uzunluğunda bir bıçak bulundu.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelin yapılan sorgusunda amacının soygun olmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin iki gün önce annesinin aynı banka şubesine geldiğini güvenlik görevlisinden yardım istemesine rağmen, bir yardım alamadığını söyledi. Aynı güvenlik görevlisinin kendisinin motosikletle banka önünden geçerken küfür ettiğini söyleyen şüpheli olay günü hesap sormak için banka önüne geldiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli poliste yapılan sorgusunun ardından Nitelikli yağmaya teşebbüs ve 6136 sayılı silah kanuna muhalefet suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ
BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ

YORUMLAR
500

Güvenlik Görevlisi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:09 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 14:54:02. #1.13#
SON DAKİKA: BANKAYI SOYMAYA DEĞİL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DÖVMEYE GELMİŞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement