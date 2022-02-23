"Banker Bilo" filmi gerçek oldu: Göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar - Son Dakika
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"Banker Bilo" filmi gerçek oldu: Göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar

23.02.2022 18:31

Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Osmaniye'de son buldu. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan Afganlar, İstanbul diye Osmaniye'ye bırakıldı. Banker Bilo filmini akla getiren 32 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olamayan 32 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi.

Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afganistan uyruklu şahıs, otobüs şoförü A.Ş. tarafından İstanbul'a geldiniz denilerek Osmaniye'ye zorla indirildi. Düzensiz göçmenlerin otobüsten indirilmeleri kameralara yansırken otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü'ne getirilen 32 Afganistan uyruklu şahıs, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

'BANKER BİLO' FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. 'Banker Bilo' filminde de Şener Şen'in canlandırdığı 'Maho' karakteri, köylüleri Almanya yerine, İstanbul'a bırakmıştı.

Banker Bilo filmi gerçek oldu: Göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar
Banker Bilo filmi gerçek oldu: Göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar
Banker Bilo filmi gerçek oldu: Göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar
YORUMLAR
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İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı İHH, Afganistan'da 400 kişi kapasiteli yetimhanenin temelini attı 32 AFGAN, 'İSTANBUL' DİYE OSMANİYE'YE BIRAKILDI 32 AFGAN, 'İSTANBUL' DİYE OSMANİYE'YE BIRAKILDI

Banker Bilo, Afganistan, İstanbul, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu: Göçmenleri İstanbul yerine Osmaniye'ye bıraktılar - Son Dakika


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