Banker Bilo' Filmindeki O Sahne Trabzon'da Gerçek Oldu

İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan, Pakistan ve Bankladeş uyruklu 28 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alana bırakıldı.

İRAN'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen Afganistan, Pakistan ve Bankladeş uyruklu 28 göçmen, insan kaçakçılarınca 'Burası İstanbul' denilerek, Trabzon'un Araklı ilçesinde ormanlık alana bırakıldı. Bölgede devriye gezen jandarma ekiplerince fark edilen göçmenler, tek tek toplanırken, yaşananlar ise Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Banker Bilo' filmindeki sahneyi hatırlattı.



Türk filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Trabzon'un Araklı ilçesinde gerçek oldu. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 18'i Afganistan, 5'i Pakistan ve Bangladeş uyruklu 28 göçmen, kamyonla İstanbul'a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaştı. Ücretini ödeyip kamyona yüklenen mülteciler, daha sonra İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İnsan kaçakçıları, taşıdıkları mültecileri dün gece saatlerinde, "Burası İstanbul, biraz yürüdükten sonra şehre varacaksınız" denilerek, Araklı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde karayolu yakınındaki ormanlık alana bıraktı. Göçmenleri bırakan insan kaçakçıları, daha sonra geldikleri kamyonla bölgeden ayrıldı.



28 GÖÇMEN YAKALANDI



Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, havanın aydınlanmasıyla 28 göçmenin ormanlık alanda yürüdüklerini fark etti. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarla, 28 göçmen yakalandı. Ekipler, mültecileri araçlarla İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.



Öte yandan, jandarma ekipleri yapılan çalışmaları neticesinde, bahse konu kamyonu yakalayarak, içendeki 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.



- Trabzon

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