Banker Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banker Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete çökertildi - Son Dakika

Banker Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete çökertildi

6 saat önce

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapan suç örgütünü, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Banker Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete çökertildi, System.String[]

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapan suç örgütünü, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, Eröge'nin bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışı yapan ve 20 milyon TL haksız kazanç sağlayan suç örgütünü tespit etti. Konu ile ilgili soruşturma yürüten ekipler, kimleri saptanan suç örgütünü üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı.

?İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin bulundukları İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya polisiyle irtibata geçildi. 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla 11 şüpheli yakalanarak, sorgulanmak üzere İzmir'e getirildi. İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma ile toplam 11 ayrı faili meçhul olayın aydınlatıldığı belirtildi.

Haklarında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi Belgede Sahtecilik',  'Özel Belgede Sahtecilik',  'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' suçlarından dosya hazırlanan N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö. isimli şüphelilerin yarın (Cuma) sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Mali Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
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