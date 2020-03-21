Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Son Dakika

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

25 dakika önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu.

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.


Korona virüs kaygısına karşılık kimi vatandaşlar evlerine kapanırken, kimi vatandaşta bu salgına aldırış etmiyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş sahile akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarındaki bankların kaldırılmasına karşın vatandaşlar sahilde denize sıfır bulunan duvara oturdu.


Gazetecileri görünce uzaklaştılar


Sahile sıfır duvarda gömülü bulunan oturaklarda kalabalıklar oluşurken, burada oturan bir grup yaşlı vatandaş gazetecilerin alanda çekim yaptığını fark edince bulundukları alandan kalkıp uzaklaşmaya çalıştı. Sahilde balık satışı yapan vatandaşlarda insanların ortada yaşanan bu durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek, özellikle 60 yaş üstü insanların büyük risk taşıdığını belirtti.


"Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor"


Sahilde balık satışı yapan Behiç Karacı, "Özellikle 60 yaş üstü büyük risk taşıyor. Buna rağmen sahilde buradan geçenlerin abartmıyorum 100 kişiden 98'i yaşlı. Öncelikle bunların evden çıkmaması gerekir. Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Ben bunu şuna bağlıyorum. Sosyal medya kullanmadıkları için, dünyada olup bitenleri çok net göremiyorlar. Muhtemelen haberleri de çok izlemiyorlar. Adam bastonla buraya gelmiş" dedi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 18:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]