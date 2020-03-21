Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Son Dakika
Son Dakika Genel Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Son Dakika

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

6 saat önce

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu.

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da korona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.

Korona virüs kaygısına karşılık kimi vatandaşlar evlerine kapanırken, kimi vatandaşta bu salgına aldırış etmiyor. Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce vatandaş sahile akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında şehrin çeşitli noktalarındaki bankların kaldırılmasına karşın vatandaşlar sahilde denize sıfır bulunan duvara oturdu.

Gazetecileri görünce uzaklaştılar

Sahile sıfır duvarda gömülü bulunan oturaklarda kalabalıklar oluşurken, burada oturan bir grup yaşlı vatandaş gazetecilerin alanda çekim yaptığını fark edince bulundukları alandan kalkıp uzaklaşmaya çalıştı. Sahilde balık satışı yapan vatandaşlarda insanların ortada yaşanan bu durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ifade ederek, özellikle 60 yaş üstü insanların büyük risk taşıdığını belirtti.

"Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor"

Sahilde balık satışı yapan Behiç Karacı, "Özellikle 60 yaş üstü büyük risk taşıyor. Buna rağmen sahilde buradan geçenlerin abartmıyorum 100 kişiden 98'i yaşlı. Öncelikle bunların evden çıkmaması gerekir. Yaşlı kesim bu durumu çok umursamıyor. İşin ciddiyetinin farkında değiller. Ben bunu şuna bağlıyorum. Sosyal medya kullanmadıkları için, dünyada olup bitenleri çok net göremiyorlar. Muhtemelen haberleri de çok izlemiyorlar. Adam bastonla buraya gelmiş" dedi.

Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:40 Kaynak: İHA

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