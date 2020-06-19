Banklarda yeni sosyal mesafeli dönem - Son Dakika

Gündelik alışkanlıklardan yaşam tarzlarına kadar hayatı değiştiren Korona virüs) salgını nedeniyle Alanya Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarını sosyal mesafe kurallarını gözeterek yeniliyor.



Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma gruplarını 'sosyal mesafe' kuralına uygun olarak yenilemeye başladı. Yeni tip banklara en fazla iki kişi oturabilirken kişiler arasında da birer metre mesafe bırakıldı. Önlem amaçlı yapılan bu düzenlemelere ek olarak tasarlanan uyarıcı afişler, tüm vatandaşlarımızın dikkatini çekecek şekilde banklara asılmaya başlandı. Görseller ile toplumsal bilincin de arttırılması hedefleniyor.



Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar kent genelinde başlayan uygulamalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona virüs kapsamında şantiyemizde kendi imkanlarımızla ürettiğimiz banklarımızı kısa sürede şehrin her yerine yayacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılar neticesinde vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarını gözetmesi açısından ürettiğimiz banklar, hem sağlığımız için hem de çevre estetiği için muhtelif noktalara yerleştirilmeye başlandı" dedi. - ANTALYA