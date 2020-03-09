Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi? - Son Dakika Dünya

Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?

6 saat önce

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Banknot ve madeni paradan koronavirüs bulaşabilir mi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Conona virüsü) salgınına karşı Asya'dan gelen banknotları karantinaya alıyor.


ABD Merkez Bankası (Fed) Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotları ülkenin finansal sisteminde tekrar dolaşıma sokmadan önce olası risklere karşı 7 ila 10 gün boyunca karantinaya almaya başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:47 
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