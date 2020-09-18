Bankoğlu Devrek'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bankoğlu Devrek'te incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bankoğlu Devrek'te incelemelerde bulundu, System.String[]

Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Devrek Belediyesi'nin halka güzel hizmetler sunduğunu ifade eden Aysu Bankoğlu, "Devrek Belediyesi de geceli gündüzlü, dur durak bilmeden Çetin Başkanımızın başkanlığında halkımıza güzel hizmetler sunuyor. Bu halkımız tarafından olumlanan bir tutum. Ben de kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kendilerini ziyareti nedeniyle mutlu olduğunu belirterek teşekkür eden Başkan Çetin Bozkurt, milletvekili Bankoğlu'na ziyareti anısına bir Devrek bastonu hediye etti.

Daha sonra pazaryerindeki köylü pazarını gezen Bankoğlu ve Başkan Bozkurt, onlarla sohbet ederek, bol kazançlar diledi. Buradan da, Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret eden Bankoğlu ve Bozkurt, Kooperatif Başkanı Saniye Uysal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uysal, üretimlerinin tamamen yerli ve bölge ürünleri olduğunu dikkati çekerek, tarımsal üretim de oldukça yol aldıklarını, bu anlamda da Devrek'i ülke ve dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Milletvekili Bankoğlu ile Başkan Çetin Bozkurt daha sonra Bastoncular Çarşısı'na geçerek buradaki baston ustalarına kolaylıklar ve bol kazanç dileğinde bulundular. Bankoğlu, baston tezgahına geçerek baston yaptı. Bastonun yapımı konusunda baston ustalarından bilgi aldı.

CHP'li Bankoğlu ve beraberindekiler Bartın'a gitmek üzere Devrek'ten ayrıldı. - ZONGULDAK

Aysu Bankoğlu, Çetin Bozkurt, Milletvekili, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bankoğlu Devrek'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

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