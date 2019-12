Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan ancak kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin yeni maket çalışması " Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.



Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa, Banksy'nin söz konusu çalışmasının Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi.