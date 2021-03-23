Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat - Son Dakika

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat

23.03.2021 22:16
Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat, System.String[]

Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı.

Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı. Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına bağışlanacak.İngiltere'nin başkanti Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan Bansky'nin sağlık çalışanları için çizdiği "Game Changer" adlı siyah-beyaz eseri, çekişmeli geçen bir açık artırma sonucu 19 milyon 450 bin eurodan (16 milyon 750 bin pound) alıcı buldu.

Müzayede öncesi eserin 2,5 milyon ile 3,5 milyon pound arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. Tahminlerin üzerine çıkılan satıştan elde edilen para ise İngiliz Sağlık Kurumu'na (NHS) bağışlanacak.

Eser, geçen yılın Mayıs ayında İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentindeki hastanenin duvarına çizilmişti. Grafitinin büyüklüğü yaklaşık bir metrekare. Resimde küçük bir erkek çocuğu, çöp kutusuna atılmış Batman ve Superman gibi oyuncakların arasından yüzü maskeli, pelerinli bir hemşireyi havaya kaldırıyor.

Hastaneye reprodüksiyonu bırakılacak

Bansky bu eseri hastane duvarına çizerken sağlık çalışanlarına üzerinde "Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Her ne kadar siyah-beyaz olsa da bu resmen ortamı aydınlatmasını umuyorum" yazılı bir not bırakmıştı.

Eseri daha önceden açık artırmaya çıkarmayı planlayan sanatçı, hastaneye de çizimin bir reprodüksyonunu bırakacağını açıklamıştı.

Kimliğini gizli tutan İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin "Devolved Parliament" (geri evrilmiş parlamento) adlı eseri de geçen yıl 9 milyon 900 bin pounddan alıcı bulmuştu. Sanatçı, Avam Kamarası'nı şempazelerin tartışırken resmetmişti.

AFP/HS,JD

(c)?

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat

Müzayede Evi, Hastane, Londra, Game, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler
Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir         
22:53
Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu         
22:35
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi         
21:07
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi         
19:48
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 23:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei