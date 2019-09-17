Son Dakika Haberleri: Banksy'nin İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablosu satışa sunuluyor
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Banksy'nin İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablosu satışa sunuluyor

13 dakika önce

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki milletvekillerini şempanzeler olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo, açık arttırmada satışa sunulacak

Banksy'nin İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablosu satışa sunuluyor, System.String[]

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo, açık arttırmada satışa sunulacak.


Tablo, eylül ayının sonunda Sotheby's'in Londra'daki müzayede evinde halka açık olarak sergilenecek. 3 Ekim'de ise satışa sunulacak.

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Parliament, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:15 
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