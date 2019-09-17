Banksy'nin İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablosu satışa sunuluyor
13 dakika önce
İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki milletvekillerini şempanzeler olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo, açık arttırmada satışa sunulacak
İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament' isimli tablo, açık arttırmada satışa sunulacak.
Tablo, eylül ayının sonunda Sotheby's'in Londra'daki müzayede evinde halka açık olarak sergilenecek. 3 Ekim'de ise satışa sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:15
İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkamayınca Lüksemburg Başbakanı Bettel basın toplantısını tek başına yaptı Sümeyye Boyacı: Cumhurbaşkanına madalya sözü verdim Sarah Thomas Manş Denizi'ni 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor