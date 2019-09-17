Banksy'nin İngiliz milletvekillerini şempanze olarak tasvir eden tablosu satışa sunuluyor

Tablo, eylül ayının sonunda Sotheby's'in Londra 'daki müzayede evinde halka açık olarak sergilenecek. 3 Ekim'de ise satışa sunulacak.

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki milletvekillerini şempanze olarak tasvir ettiği 'Devolved Parliament ' isimli tablo, açık arttırmada satışa sunulacak.

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