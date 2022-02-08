Üye Girişi
BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

08.02.2022 15:31

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulun bahçesinden oturduğu banka sağ ağayı sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okulun bahçesinden oturduğu banka sağ ağayı sıkışan öğrenciyi itfaiye kurtardı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Gazi Mahallesi Av. Kemal Akça İlk-Orta Okulu'nda meydana geldi. 1. sınıf öğrencisi Turkan Çelik teneffüste okulun bahçesinde yer alan kameriyedeki banka oturdu. Çelik'in sağ ayağı bankın oturak bölümündeki demirlerin arasına sıkıştı. Öğretmenlerinin ihbarı üzerine okula itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri bankın demir kısmını gererek öğrencinin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Çelik, banktan kurtarıldıktan sonra sınıfına giderek dersine devam etti.

BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI
BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI
BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
500

Gazipaşa, Antalya, İtfaiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: BANKTA AYAĞI SIKIŞAN ÖĞRENCİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement