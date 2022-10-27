Bankta otururken silahla vurulan genç kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bankta otururken silahla vurulan genç kadın yaşamını yitirdi

27.10.2022 12:26

Çanakkale'de parkta bulunan bankta otururken arkasından gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından silah ile vurulan 36 yaşındaki İpek Kürşat hayatını kaybetti.

Çanakkale merkez Barbaros Mahallesi'nde bir parkta bulunan bankta oturan İpek Kürşat, henüz kimliği bilinmeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silah ile vuruldu. Parkta bulunan çocuklar ve yetişkinler panikle etrafa kaçışırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kürşat'a olay yerinde yaptığı ilk müdahaleyi yaptı. Genç kadın daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Kürşat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bankta otururken silahla vurulan genç kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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