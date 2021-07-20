Son dakika haberi: Banktaki para dolu çantanın çalınma anı kamerada - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesine arkadaşının yanına tatile gelen Azeri Faik Hacılı'nın (32) bankta bıraktığı, içinde 2 bin 500 lira, pasaport ve çeşitli eşyalarının olduğu çantayı çalan K.K. (24), yakalandı. Adliyeye sevk edilen K.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. K.K.'nin çantayı çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ne, Azerbaycan'dan tatile gelen Faik Hacılı, arkadaşı Mehmet Ağıtcı'nın iş yerine geçti. Arkadaşı, 16 Temmuz günü akşam saatlerinde, iş yerini kapattığı sırada dükkanın önüne gelen Hacılı, içinde 2 bin 500 lira, pasaport ve çeşitli eşyalarının bulunduğu çantayı bankta bırakıp, yine içeri girdi. Dışarı çıktığında çantasını bulamayan Hacılı, panik yaşadı. İş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden Mehmet Ağıtcı ve Faik Hacılı, çantayı hırsızlık şüphelisinin çalıp gittiğini gördü. Hacılı, olayı polise bildirip, şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDAŞüphelinin çantayı alıp, gittiği anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Faik Hacılı'nın, arkadaşının iş yerinden çıkıp, elindeki çantayı banka bırakarak, tekrar iş yerine döndüğü, kısa süre sonra olay yerinden geçen şüphelinin çantayı fark ettiği analr yer aldı. Kısa süre etrafta keşif yapan şüphelinin daha sonra çantanın bulunduğu banka oturduğu ardından da çantayla birlikte olay yerinden ayrıldığı görüntülere yansıdı.YAKALANDIPolis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, şüphelinin K.K. olduğu bilgisine ulaştı. Otelde çalışan K.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen K.K., işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ÇANTAYI DEREYE ATMIŞ

Olayı anlatan Mehmet Ağıtcı, "Arkadaşımın çantasındaki paraları aldıktan sonra çantayı içindeki evrakla birlikte Belek Mahallesi'nde bulunan Acısu Deresi'ne atmış" dedi.