Bankta unutulan sırt çantasından kıyafet çıktı - Son Dakika

Bankta unutulan sırt çantasından kıyafet çıktı

24.12.2020 21:10
Bankta unutulan sırt çantasından kıyafet çıktı, System.String[]

Bankta unutulan sırt çantasından kıyafet çıktıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde oturma bankının üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası korkuttu.

Bankta unutulan sırt çantasından kıyafet çıktı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde oturma bankının üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası korkuttu. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan sırt çantasının içinden kıyafet çıktı.

Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir hediyelik eşya dükkanlarının önündeki oturma bankında, bugün saat 12.00 sıralarında unutulan bir sırt çantasını gören vatandaşlar polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ekibi sevk edildi. Polisler, şüpheli sırt çantasının olduğu alanı güvenlik çemberine aldı. Atatürk Bulvarı'nın giriş ve çıkışını yaya ve araç trafiğine kapatan polis, bomba imha ekiplerini çağırdı. Gelen bomba imha uzmanları, yaptıkları incelemenin ardından sırt çantasını fünye ile patlattı. Kontrollü şekilde açılan sırt çantasının içinden kıyafet çıktı. Dükkanların güvenlik kamera kayıtlarını alan polis, çantayı bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bankta unutulan sırt çantasından kıyafet çıktı - Son Dakika


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