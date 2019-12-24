Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

6 saat önce

Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdiİzmit'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi.

Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

İzmit'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi. Valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

İzmit Ömerağa Mahallesi Dar Sokak'taki bir bankın yanına bırakılan valiz ve battaniyeyi gören vatandaşlar polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanında bulunan valiz için bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizin boş olduğu görüldü.

Sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Patlatılan valiz ve yanındaki battaniye ise polis tarafından götürüldü.

Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Polis, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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