Son Dakika Haberleri: Banliyö Hattındaki Kaza Kamerada

Banliyö Hattındaki Kaza Kamerada

1 saat önce

Banliyö hattındaki kaza kameradaİSTANBUL - Florya'da banliyö hattında meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Banliyö hattındaki kaza kamerada

İSTANBUL - Florya'da banliyö hattında meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Gebze- Halkalı Banliyö tren hattında sabah saat 09.30 sıralarında kafa kafaya çarpışan lokomotif ve bakım onarım aracı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde tren yolunda hızla ilerleyen araç, duramayarak önündeki araca vuruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

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