Banliyö Hattındaki Kaza Kamerada
1 saat önce
Banliyö hattındaki kaza kameradaİSTANBUL - Florya'da banliyö hattında meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Banliyö hattındaki kaza kamerada
İSTANBUL - Florya'da banliyö hattında meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Gebze- Halkalı Banliyö tren hattında sabah saat 09.30 sıralarında kafa kafaya çarpışan lokomotif ve bakım onarım aracı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde tren yolunda hızla ilerleyen araç, duramayarak önündeki araca vuruyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
İstanbul Florya'da 2 Demiryolu Yenileme Aracı Çarpıştı: 2 Yaralı
Florya'da Tren Hattındaki Kaza Anbean Kamerada
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü