Son Dakika Haberleri: Banliyö Hattındaki Kazanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler

Banliyö Hattındaki Kazanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler

1 saat önce

Teller kesildi, yaralılara müdahale edildiHaber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı.

Banliyö Hattındaki Kazanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler, System.String[]
Teller kesildi, yaralılara müdahale edildi

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA
Bakırköy'de Halkalı- Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiyenin hattın çevresindeki telleri keserek olay yerine ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Tellerin kesilmesiyle olay yerindeki yaralılara müdahale ediliyor.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI" Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Bakırköy, Gebze, Halkalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı

Florya'da Tren Hattındaki Kaza Kamerada Borsada Bu Hafta En Çok Kazandıran Hisse Senedi Ford Otosan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:54:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banliyö Hattındaki Kazanın Hemen Sonrasında Çekilen Görüntüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]