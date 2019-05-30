Bantboru, küresel projelerde yer alıyor
48 dakika önce
Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik boru sistemleri üreten Bantboru, BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi üreticilerle çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:28
Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik boru sistemleri üreten Bantboru, BMW, Ford
, Mercedes
, Renault
ve Peugeot- Citroen
gibi üreticilerle çalışıyor.
Hatay'da havaların ısınmasıyla haytalı tatlısı yoğun ilgi görüyor
Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım