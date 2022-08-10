BANTEN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Citorek köyündeki bir çiftçi, bir tahıl ambarına kuru çeltik taşıyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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Son Dakika › Güncel › Endonezya'da Çeltik Taşıyan Bir Çiftçi - Son Dakika
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