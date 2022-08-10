Endonezya'da Çeltik Taşıyan Bir Çiftçi - Son Dakika
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Endonezya'da Çeltik Taşıyan Bir Çiftçi

10.08.2022 18:05
Endonezya'da Çeltik Taşıyan Bir Çiftçi

BANTEN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Citorek köyündeki bir çiftçi, bir tahıl ambarına kuru çeltik taşıyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

BANTEN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletine bağlı Citorek köyündeki bir çiftçi, bir tahıl ambarına kuru çeltik taşıyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Çeltik Taşıyan Bir Çiftçi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Çeltik Taşıyan Bir Çiftçi - Son Dakika
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