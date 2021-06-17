Banu Alkan, 1987 yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı. Beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Alkan'a takipçilere, "10 tane Serenay Sarıkaya eder", "Muhteşem bir fizik", "Böyle güzellik gelmez", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorumlar geldi.