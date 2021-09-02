Üye Girişi
Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu - Son Dakika

Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu

02.09.2021 11:31

Afrodit lakaplı Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek, Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp, "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" ifadesini yer verdi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Alkan son olarak meslektaşı Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyledi.

AJDA PEKKAN'A GÖNDERME YAPTI

Instagram'da 134 bin takipçisi bulunan Banu Alkan, hikaye kısmından yaptığı paylaşımda 75 yaşındaki Ajda Pekkan'ın konserinde tercih ettiği kıyafete gönderme yaparak "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" yazdı. Pekkan'ın kıyafetinin benzerini daha önce kendisini giydiğini gösterdiği bir fotoğrafını paylaşan Alkan, "Taklit edilen fotoğrafım" dedi.

"SENİ TAKLİTÇİ KEZBAN"

Hızını alamayan Afrodit, daha sonra Kylie Jenner ile kendi fotoğrafını birleştirerek "Seni taklitçi Kezban seni. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor" ifadelerini kullandı.

Tartışmasının fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
Tartışmasının fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
Tartışmasının fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı
Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu

Kylie Jenner, Ajda Pekkan, Banu Alkan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi 11:38 Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'i İstanbul'a getirdi Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu 11:34 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı 11:07 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler 09:38 DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler Karadağ maçı sonrası 09:32 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı 09:19 Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde 09:14 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde

Son Dakika Haberleri
11:36 Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir
11:33 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tayfun Korkut oldu
11:31 Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu
11:08 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını Selçuk Bayraktar Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir mesajını "Akıncı'nın sırrı" notuyla paylaştı         
11:41
Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir Karadeniz için sel uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Özellikle Rize ve Artvin'de afet yaşanabilir         
11:36
Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:09
Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor         
11:03
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu         
09:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
21:31
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek paylaşımda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement