Banu Alkan: Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi

Alkan'a yılbaşında kulisine İspanya'dan ıstakoz isteten Bülent Ersoy soruldu. Alkan "Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi. Vietnam'da nasıl ıstakoz yenileceğini gösterdim. Ben kulise somon, eski bir mikrofon ve sadece su istiyorum. Ben masrafsızım" dedi.