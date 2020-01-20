Banu Alkan: Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Banu Alkan: Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi - Son Dakika Magazin

Banu Alkan: Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi

6 saat önce

Alkan'a yılbaşında kulisine İspanya'dan ıstakoz isteten Bülent Ersoy soruldu.

Banu Alkan: Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi, System.String[]

Alkan'a yılbaşında kulisine İspanya'dan ıstakoz isteten Bülent Ersoy soruldu. Alkan "Bülent Ersoy ıstakozu benden öğrendi. Vietnam'da nasıl ıstakoz yenileceğini gösterdim. Ben kulise somon, eski bir mikrofon ve sadece su istiyorum. Ben masrafsızım" dedi.

Bülent Ersoy, İspanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:43 
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