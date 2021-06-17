Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Alkan, son olarak 1987 yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı.
129 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Alkan'a takipçilere, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.
Son Dakika › Magazin › Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin