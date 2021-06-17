Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Alkan, son olarak 1987 yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı.

TAKİPÇİLERİ FİZİĞİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

129 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Alkan'a takipçilere, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.

İşte Banu Alkan için yapılan bazı yorumlar...