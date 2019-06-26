Son Dakika Haberleri: BANÜ "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" başladı
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BANÜ "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" başladı

47 dakika önce

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaz okulu başladı.

BANÜ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaz okulu başladı.
Üniversitenin sahip olduğu teknik, akademik ve sosyal çalışmaların 5 gün boyunca 160 öğrenciye anlatılacağı programın açılışı Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapıldı.
BANÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Orhan Duman, açılış etkinliğinde, konuyla ilgili öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.
Program, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in 5 öğrenciye beyaz önlük giydirip fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Eylül, Bandırma, Teknoloji
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