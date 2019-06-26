BANÜ "Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu" başladı
47 dakika önce
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaz okulu başladı.
Bandırma
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Onyedi Eylül
Üniversitesi (BANÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yaz okulu başladı.
Üniversitenin sahip olduğu teknik, akademik ve sosyal çalışmaların 5 gün boyunca 160 öğrenciye anlatılacağı programın açılışı Fuat Sezgin
Konferans Salonu'nda yapıldı.
BANÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Orhan Duman, açılış etkinliğinde, konuyla ilgili öğrencileri ve ailelerini bilgilendirdi.
Program, Rektör
Prof. Dr. Süleyman Özdemir
'in 5 öğrenciye beyaz önlük giydirip fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
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