BANÜ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık BANÜ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu - Son Dakika

BANÜ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu

6 saat önce

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020-2021 akademik yılı için uluslararası öğrenci kayıtlarının durdurulduğu bildirildi.

BANÜ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu, System.String[]

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020-2021 akademik yılı için uluslararası öğrenci kayıtlarının durdurulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının uyarıları çerçevesinde gerekli tedbirler alınıp, uygulanıyor.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir başkanlığında oluşturulan Enfeksiyonla Mücadele Kurulunca alınan önlemler kapsamında, üniversitenin tüm yerleşkesinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

El hijyeni sağlamak için cilt temizleyici dezenfektan ünitelerinin konulduğu üniversitede, tüm öğrencilerin, akademik ve idari personelin, değişim programı, kongre, toplantı gibi nedenlerle yurt dışına yapacakları seyahatler iptal edildi.

Üniversitede yapılması planlanan her türlü toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası ve yarışmalar da ertelendi.

Öte yandan, üniversite merkez yerleşkesi ve yurt dışında yapılması planlanan "Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" da ertelenirken, 2020-2021 akademik yılı için uluslararası öğrenci kayıtları da geçici olarak durduruldu.

Ayrıca, yurt dışından yeni dönen öğrenciler, akademik ve idari personel de devamsızlıktan 14 gün muaf tutulacak.

Bandırma, Rektör, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:10:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BANÜ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası öğrenci kayıtları durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]