BANÜ'de "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve KADEM Balıkesir İl Temsilciliği işbirliğiyle "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda bir konuşma yapan KADEM Balıkesir İl Temsilcisi Zeliha Kahraman, okumanın önemine vurgu yaparak, "Okumak, aydınlanmak, aydınlatmak geleceğe bilimle ilgili yeni bir şeyler sunabilmek hepimizin en büyük hayali." dedi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir de bilime ve eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Bilim dünyasında ortalama 100 kişiden 30'unun kadın olduğu belirten Özdemir, "Ülkemizin ise akademideki kadın oranları açısından çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Program sonrasında tüm konuklara Denizcilik Fakültesi Laboratuvarları ve Prof. Dr. Sabahattin Zaim Kütüphanesi gezdirildi.

Denizcilik Fakültesi Laboratuvarları ile ilgili konuklarara Dekan Prof. Dr. Mustafa Sarı bilgilendirmede bulunurken, kütüphane ve çalışmaları hakkında ise Öğr. Gör. Duygu Bilgin Kayalık tarafından bilgi paylaşımında bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in de eşlik ettiği gezi sonrasında ikinci etkinlik için Sağlık Bilimleri Fakültesinin de yer aldığı merkezi derslik binasına geçildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Laboratuvarı ve Hemşirelik Laboratuvarlarını gezen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ayrıca laboratuvarlarda etkinlikler gerçekleştirdi.