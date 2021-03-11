BALIKESİR - BANÜ'de "Yükü İnsanlık olan Kurtuluş Gemi" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde, "Yükü İnsanlık Olan Kurtuluş Gemi"fotoğraf sergisi açıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı, üniversitenin sergi salonunda kurulan sergi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Daha sonra burada bir konuşma yapan Rektör Özdemir, serginin Bandırma açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı ise sergideki fotoğrafların Erhan Cerrahoğlu'nun arşivinden oluştuğunu belirtti.

Sarı, bundan sonra Kurtuluş Gemisi anma programlarını her yıl düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini ifade ederek, "Bandırma bir deniz ve liman kenti ancak bugüne kadar denizcilik tarihi ve değerlerine pek sahip çıkılmamış. Bandırma'da bir denizcilik kültürünü yerleştirmek ve yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Sergi, 15 gün boyunca ziyarete açık kalacak.