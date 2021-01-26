Banu Dedeman'a Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci ödülü - Son Dakika

Banu Dedeman'a Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci ödülü

26.01.2021 10:30
Banu Dedeman'a Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci ödülü, System.String[]

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, kadının iş hayatında daha çok yer alması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen "3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni"nde "Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci" ödülünün sahibi oldu.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, kadının iş hayatında daha çok yer alması adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen "3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni"nde "Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci" ödülünün sahibi oldu.

İş hayatında birçok başarıya imza atan, üreten ekonominin içinde olan, toplumdaki algının değiştirilmesi ve örnek olabilmek adına ödüllendirilen kadınlar, 3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, "Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma" ana teması ile İş Sanat Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu Arnica'nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen zirvenin sunuculuğunu Celal Toprak ile Seda Çelik üstlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İş Bankası tarafından desteklenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni, 6 Ocak'ta gerçekleştirildi.

Ödül töreninde, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman "Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görüldü.

Pandemi dönemine rağmen otellerinde gerçekleştirdiği yenilikçi girişimler ve yeni yatırımlar ile ülke ekonomisine sağladığı katkıları nedeniyle jüri tarafından ödüllendirilen Banu Dedeman'a ödülünü Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya takdim etti.

Ödül Alan Diğer İsimler

·         Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter- Başarılı Rol Model Kadın Ödülü

·         Mask1 Gıda Pazarlama Müdürü Amine Asena Özer- En Genç Kadın Girişimci Ödülü

·         Bee'o Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı-İnsana Değer Katan Girişimci Ödülü

·         Little Caesars Genel Müdürü Banu Arıduru- Başarılı Yönetici Ödülü

·         Kayseri Sanayi Odası Meclis Üyesi Berna Gözbaşı- Anadolu'da Fark Yaratan Girişimci

·         Microsoft Grup Pazarlama Müdürü Çiğdem Kayalı- Kadınlara Dijital Destek Ödülü

·         TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy- Liderlik Ödülü

·         İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin- Topluma Katkı Sağlamak

·         Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü, ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Grubu Üyesi Dr. Hülya Günay- Çevre Ödülü

·         Veribilim Yazılım San.Tic.Ltd.Şti. Kurucu Ortak Duygu Sarı- Kadın Girişimciliği İnovasyon Ödülü

·         Aloparca.com Kurucusu Ebru Özülkü- Ufuk Açan Yeni Girişimciler

·         OTİAD Yönetim Kurulu Üyesi Eda Arpacı- Modada Girişimcilik Ödülü

·         KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Perviz Erdem- STK Lideri Ödülü

·         Hepsiburada Chief People & Culture Officer Esra Beyzadeoğlu- Teknoloji ile Hayatı Kolaylaştırma Ödülü

·         Taç Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Esra Kuştemir- Sosyal Girişimcilik Ödülü

·         Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu – Büyük Ödül

·         Techopscenter Genel Müdürü Işık Tazeler- Gençlere Destek Ödülü

·         Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton- Önderlik Ödülü

·         ALZ Grup A.Ş. Kurucu Ortağı ve TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı- Yurtdışında Kadın Girişimciliği Temsil Ödülü

·         Köy Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer- Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü

·         Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk- Sosyal Sorumluluk Ödülü

·         İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel-  İyilik Ödülü

·         Tepar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe- Sanayide Üreten Kadın

·         Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer- Fayda ve Değer Yaratan

Celal Toprak, Girişimcilik, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Banu Dedeman'a Turizmde En Başarılı Kadın Girişimci ödülü - Son Dakika Magazin


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